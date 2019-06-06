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ЕС анонсировал дополнительную поддержку Приазовья

06 июня 2019, 11:26

ЕС анонсировал дополнительную поддержку Приазовья

Европейский Союз собирается летом этого года осуществить дополнительные шаги для поддержки украинского Приазовья. Об этом сообщила вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по результатам ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Европейской службы внешних связей.

«Верховный представитель ЕС Федерика Могерини подтвердила социально-экономическую поддержку ЕС региона Азовского моря, где летом этого года ожидаются дополнительные действия, поддерживаемые ЕС», - говорится в сообщении.

Также ЕС продолжает ожидать, что Россия немедленно освободит 24 задержанных украинских военнослужащих и вернет Украине три судна.

Сообщается, что Могерини и Зеленский обсудили возможные пути продвижения вперед с полной имплементацией минских соглашений всеми сторонами.

«Они отвергли недавние российские указы, дающие право, в частности, лицам, которые постоянно проживают в отдельних областях Донецкой и Луганской областей Украины, а также жителям Крымского полуострова до 2014 года, подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке», - добавили в пресс-службе.

Могерини также подчеркнула, что ЕС готов поддержать реализацию минских соглашений всеми доступными средствами.

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Люди
Федерика Могерини украинские моряки
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Приазовье Азовское море
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Европейский Союз
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