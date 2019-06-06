ЕС анонсировал дополнительную поддержку Приазовья

Европейский Союз собирается летом этого года осуществить дополнительные шаги для поддержки украинского Приазовья. Об этом сообщила вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по результатам ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Европейской службы внешних связей.



«Верховный представитель ЕС Федерика Могерини подтвердила социально-экономическую поддержку ЕС региона Азовского моря, где летом этого года ожидаются дополнительные действия, поддерживаемые ЕС», - говорится в сообщении.



Также ЕС продолжает ожидать, что Россия немедленно освободит 24 задержанных украинских военнослужащих и вернет Украине три судна.



Сообщается, что Могерини и Зеленский обсудили возможные пути продвижения вперед с полной имплементацией минских соглашений всеми сторонами.



«Они отвергли недавние российские указы, дающие право, в частности, лицам, которые постоянно проживают в отдельних областях Донецкой и Луганской областей Украины, а также жителям Крымского полуострова до 2014 года, подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке», - добавили в пресс-службе.



Могерини также подчеркнула, что ЕС готов поддержать реализацию минских соглашений всеми доступными средствами.