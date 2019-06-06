Рада не внесла в повестку дня законопроект Зеленского о незаконном обогащении

Верховная Рада отказалась внести в повестку дня законопроект о незаконном обогащении, который зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский. За внесение документа проголосовали 205 депутатов при необходимых 226.



При этом в повестку дня был включен другой законопроект о уголовной ответственности за незаконное обогащение, подготовленный группой народных депутатов, который зарегистрирован под № 10110-д. Соответствующее решение поддержали 226 народных депутатов.

Зеленский внес в Верховную Раду свой законопроект 3 июня. Под незаконным обогащением в документе понимается приобретения активов, стоимостью более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (204 тысяч грнивен или 7596 долларов) превышает официальные доходы лица.



В пояснительной записке отмечается, что ответственность за незаконное обогащение является обязательством Украины перед Международным валютным фондом.



В конце февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.



Отмена статьи повлекла закрытие расследуемых по этой статье уголовных производств.