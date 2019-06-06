CБУ задержала в Мариуполе агента ФСБ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Мариуполе бывшего военнослужащего, работавшего на российские спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным следствия, офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Андропова.



Связным российского агента был назначен гражданин Украины 1961 года рождения Вячеслав Левченко.



«В 80-х годах Левченко проходил срочную военную службу в рядах пограничных войск КГБ СССР. Затем он занимал различные должности в органах МВД Украины и Управлении государственной пенитенциарной службы в Днепропетровской области. В 2014 году был задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 258−3 УК Украины и обменян на пленных военнослужащих ВС Украины», - рассказали в ведомстве.



Правоохранители выяснили, что координируя свои действия с Левченко, агент ФСБ пытался вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы.



Кроме того, он собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации отдельных подразделений ВСУ, задействованных в проведении ООС.



Оперативники задержали злоумышленника непосредственно во время получения им материалов с ограниченным доступом.



Во время обыска по месту жительства агента было обнаружено и изъято большое количество сим-карт, в том числе провайдера с оккупированной территории Донецкой области, магнитных носителей информации, а также несколько компьютеров, которые использовались для обработки, хранения и передачи полученных разведывательных сведений.



Задержанному объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины (от 10 до 15 лет).