Ющенко прокомментировал объявленное Генпрокуратурой подозрение

Экс-президент Украины Виктор Ющенко отвергает обвинения Генеральной прокуратуры в деле по завладению имуществом резиденции «Межигорье». По его мнению, этом деле есть политический подтекст. Об этом он сообщил на странице в Facebook.



«4 июня этого года по вызову я прибыл к следователю Генеральной прокуратуры, где мне было сообщено о подозрении. Коротко суть указанного подозрения сводится к тому, что якобы я с 2002 года вступил в сговор с Януковичем относительно завладения им урочищем Межигорье. Не вижу повода прятаться или притворяться больным, как это стало модным. Всевозможные обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это беспрекословно докажу», - написал Ющенко.



По его мнению, сейчас, когда «постепенно снята ответственность практически со всех фигурантов громких дел о сепаратизме, государственной измене и убийствах на Майдане», ГПУ приходится «имитировать бурную деятельность».



Генпрокуратура подозревает Ющенко в растрате имущества на общую сумму 540 млн гривен при выводе из государственной собственности резиденции «Межигорье».



Как пишет «Радіо Свобода», 9 июля 2007 года президент Ющенко подписал секретный указ, которым передал комплекс «Пуща-Водица», на территории которого находилось «Межигорье», в пользование тогдашнему премьеру Януковичу. В том же месяце Янукович выдал распоряжение, которым передал резиденцию и еще 137 га НАК «Надра України». Вскоре «Надра України» заключили бартерный обмен с компанией «Мединвесттрейд», после чего правительство утвердило обмен резиденции на два здания на Парковой аллее в Киеве. Компания «Мединвесттрейд», в свою очередь, продала приобретенную резиденцию компании «Танталит».



В августе 2017-го Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договоры о выводе «Межигорья» из государственной собственности.



После бегства экс-президента в Россию, в июне 2014-го, суд вернул земельный участок, на котором расположено «Межигорье», в госсобственность. В 2017 году после ряда судебных процессов в собственность государства перешла сама резиденция.