Куць прокомментировал постановление Кабмина о своем увольнении

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць в случае увольнение с этой должности вернется к работе в Службе безопасности Украины. Об этом он сказал журналистам в Краматорске 6 июня, передает «UA: Донбасс».



По его словам, если решение о его увольнении примет президент Украины, то исполнять обязанности главы ОВГА будет заместитель.



«Я остаюсь сотрудником СБУ. В случае моего увольнения с должности руководителя военно-гражданской администрации, я вернусь в Службу безопасности Украины. На какую должность, я не готов ответить. Это решит президент или руководитель службы», - сказал он.



Куць добавил, что пока не видит повода для беспокойств. Все, что было запланировано в плане стратегии развития региона, по его словам, закреплено в соответствующих решениях, в том числе в решениях Кабинета Министров.