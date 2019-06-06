В партии Медведчука назвали первую десятку на парламентских выборах. Там нет людей Ахметова

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» на съезде в Киеве представила первую десятку списка политсилы для участия в парламентских выборах. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



В список партии вошли: Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак.



По информации «Украинской правды», в партийный список также могут войти Вадим Столар, Юлия Левочкина, Игорь Абрамов, Николай Скорик, Григорий Суркис, Игорь Кисилев, Ренат Кузьмин.



Во время съезда Левочкин заявил, что «будущим премьер-министром» от партии будет Бойко.



По словам Бойко, команда «Оппозиционной платформы — За жизнь» будет бороться за отмену законов о языке, образовании, люстрации и декоммунизации.



Медведчук на съезде напомнил, что у его политсилы есть план-концепция об урегулировании конфликта на Донбассе, которая включает предоставление автономии региону.



«Мы обязаны реализовать этот мирный план, и этот мирный план будет зависеть в том числе и от того, каким составом и в каком количестве мы придем в парламент, получив доверие наших граждан. Потому что мы должны дать ответ Донецку, Луганску и Москве в контексте того, что мирный план, выполнение Минских соглашений — это то, что мы обязательно сделаем и обязательно реализуем», — цитирует его «112 Украина».



Среди названной первой десятки нет политиков из «Оппозиционного блока — партии мира», связанных с олигархом Ринатом Ахметовым.



Ранее в СМИ появилась информация о переговорах лидеров «Оппозиционного блока — партии мира и развития» Бориса Колесникова и Вадима Новинского об объединении с «Оппозиционной платформой — За жизнь».