У Зеленского пока не будут показывать «дорожную карту» по урегулированию на Донбассе

«Дорожная карта» президента Украины Владимира Зеленского по Минским переговорам не будет публичной до согласования с партнерами по «нормандскому формату». Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.



По ее словам, команда президента не делает «дорожную карту» по двум причинам.



«Первая причина — это то, что уже были инциденты, когда информация выходила накануне, и инициативы президента блокировались другой стороной», — сказала Мендель во время брифинга.



Она подчеркнула, что необнародование сейчас этой «дорожной карты» — это вопрос безопасности.



«С другой стороны, мы хотим согласовать "дорожную карту" с нашими европейскими партнерами в "нормандском формате," и до 19 июня мы не хотели бы публиковать эту карту», — добавила Мендель.



По словам спикера президента, «дорожная карта» касается прекращения огня на Донбассе и возвращения удерживаемых украинцев.