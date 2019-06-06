У Зеленского пока не будут показывать «дорожную карту» по урегулированию на Донбассе

«Дорожная карта» президента Украины Владимира Зеленского по Минским переговорам не будет публичной до согласования с партнерами по «нормандскому формату». Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
По ее словам, команда президента не делает «дорожную карту» по двум причинам.
«Первая причина — это то, что уже были инциденты, когда информация выходила накануне, и инициативы президента блокировались другой стороной», — сказала Мендель во время брифинга.
Она подчеркнула, что необнародование сейчас этой «дорожной карты» — это вопрос безопасности.
«С другой стороны, мы хотим согласовать "дорожную карту" с нашими европейскими партнерами в "нормандском формате," и до 19 июня мы не хотели бы публиковать эту карту», — добавила Мендель.
По словам спикера президента, «дорожная карта» касается прекращения огня на Донбассе и возвращения удерживаемых украинцев.