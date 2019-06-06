У Зеленского заявили, что снять блокаду на Донбассе можно только после отказа от рубля и «псевдонационализации»

Снятие экономической блокады с неподконтрольной украинским властям части Донбасса возможно только после отмены рублевой зоны и «национализации», проведенной группировками «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.



«Эта тема поднималась по инициативе российской стороны и главарей вооруженных формирований, в связи с чем [второй] президент Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмене незаконных решений о псевдонационализацию, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возвратности в украинское правовое поле, в соответствии с Минскими соглашениями», — отметила она.



Спикер президента добавила, что подобные договоренности должны происходить исключительно «в формате двустороннего движения». «Соответствующие ограничения, шаг за шагом, могут быть сняты только — подчеркиваем — в ответ на постепенное возвращение в украинское правовое поле», — отметила Мендель.

5 июня спецпредставитель ОБСЕ на переговорах трехсторонней контактной группы Мартин Сайдик заявил, что Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду.



После этого Сайдик пояснил, что снятие блокады предложили представители отдельных районов Донбасса и России, а Кучма подчеркнул, что эта работа должна быть взаимной. В частности, Кучма выступил за возвращение предприятий в украинскую юрисдикцию.