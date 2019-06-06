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Суд признал неконституционной отмену права на возврат уплаченных налогов на землю в зоне АТО

06 июня 2019, 19:57

Суд признал неконституционной отмену права на возврат уплаченных налогов на землю в зоне АТО

Конституционный суд Украины признал неконституционным положения закона, согласно которому уплаченные налоги на землю на временно оккупированной территории, на линии соприкосновения и в зоне проведения антитеррористической операции не возвращаются налогоплательщикам.

Такое решение суд принял по конституционной жалобе компании «Метро Кэш энд Кэрри Украина».

Уточняется, что суд признал неконституционными положение, согласно которому начисленные и уплаченные за период проведения антитеррористической операции суммы платы за землю на временно оккупированной территории, линии соприкосновения, в зоне проведения АТО не подлежат возврату налогоплательщику и не направляются на погашение налогового долга, по другим налогам и сборам.

Суд пришел к выводу, что решение об отмене такого права было обусловлено общественно важной целью, однако действия законодателя были непоследовательны, вследствие чего нарушен баланс между публичными и частными интересами, и внедренные меры не были пропорциональны преследуемым целям.

Как постановил суд, положение закона заблокировало возвращение плательщикам суммы уплаченных налогов на землю в зоне проведения АТО, несмотря на продление действия принятой ранее нормы Налогового кодекса об освобождении от обязанности уплаты таких налогов.

«Такая практика негативно отражается на экономической свободе и развитии предпринимательской деятельности в Украине, а также на инвестиционном климате в государстве», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Верховная Рада отменила уплату налогов на недвижимое имущество и земельные участки, расположенные на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, а также на линии соприкосновения. Вместе с тем установив, что начисленные и уплаченные за период АТО суммы платы за землю считаются излишне уплаченными денежными обязательствами и подлежат возврату.

Соответствующие нормы предусмотрены законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине» (законопроект № 5368 от 7 ноября 2016 года).

При этом в марте 2017 года был принят закон, освобождающий местные бюджеты от необходимости возвращать начисленные и уплаченные за период проведения АТО суммы налога на недвижимость и земельные участки, расположенные на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, а также на линии соприкосновения.

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