«Динамо» оставило Хацкевича главным тренером еще на два года

Киевское «Динамо» подписало новый контракт с 45-летним белорусским специалистом Александром Хацкевичем, который продолжит работать на должности главного тренера.



Как сообщает пресс-служба клуба, новый контракт с Хацкевичем расчитан на два года.



«Александр работал в очень сложный период. Когда он был назначен главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные, хорошие легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должно было быть уделено нашей молодежи. Да, у нас не было титулов. Но то, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе — внедрить в состав как можно больше молодежи», — сказал президент «Динамо» Игорь Суркис.



Он подчеркнул, что в новом сезоне перед киевским клубом стоит задача попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок Украины. «Потому что "Динамо" уже три сезона не выигрывает титулы», — указал Суркис.

Хацкевич возглавил «Динамо» в июне 2017 года и с тех пор команда под его началом провела 100 официальных матчей, в которых она одержала 60 побед, 24 раза сыграла вничью и 16 раз проиграла.



В 2018 году «Динамо» под руководством Хацкевича завоевало Суперкубок Украины.