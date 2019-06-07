Подозреваемый в убийстве 5-летнего мальчика полицейский трижды избежал отправки на Донбасса

Один из полицейских, которого обвиняют в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслава-Хмельницкого на Киевщине, трижды избежал обязательной командировки на Донбасс. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев в эфире пограммы «Право на власть» в эфире телеканала «1+1».



Он пояснил, что в свое время этот полицейский не прошел переаттестацию и его уволили. Однако на этом посту его возобновил суд.



«Один из этих негодяев восстановился на службе в 2018 году. По моему приказу все полицейские, которые возобновились на службе, должны пройти повышение квалификации и они в ротационном порядке направляются на Восток нашей страны — в Донецкую и Луганскую области. Там всегда есть что делать полицейским, достаточно работы. Один из этих негодяев почему-то избежал трижды от ротационного направления на Восток», — рассказал глава НАцполиции.



Он отметил, что в мае этого года этому полицейскому нужно было ехать на Донбасса.



«Он принес больничный на дату выезда. Кстати, изданную в этой же районной больнице, где умер ребенок (ребенка туда доставили раненым, а умер он в Киеве. — прим.)», — добавил Князев.

31 мая в Переяславе-Хмельницком в Киевской области 5-летний Кирилл попал в реанимационное отделение с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и перелом височной кости. Травму ребенок получил во дворе по месту жительства.



Сначала в полиции заявляли, что ребенок упал на асфальт и ударился головой о камень. Во время операции были обнружены огнестрельные ранения.



Подозреваемые — лейтенант полиции Иван Приходько и старший сержант Владимира Петровец. По версии следствия, они находились в состоянии алкогольного опьянения и ранили ребенка в голову во время стрельбы по банкам.



3 июня Кирилл скончался в киевской больнице.



Полицейские отрицают свою вину. Им инкриминируют умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



Оба полицейских арестованы без возможности внесения залога.



Отстраненный после убийства ребенка начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов стал главой полиции в составе операции Объединенных сил на Донбассе.