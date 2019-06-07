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Путин по-прежнему не хочет говорить с Зеленским

07 июня 2019, 10:34

Путин по-прежнему не хочет говорить с Зеленским

В Кремле по-прежнему нет планов по встрече президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Комментируя предложение президента Украины расширить «нормандский формат», Песков подчеркнул, что все участники формата, кроме Киева, не увидели в этом целесообразности.

«Пока можно констатировать, что сам по себе формат весьма нерезультативен из-за того, что Киев не спешил с выполнением Минских договоренностей», — утверждает он.

Песков предположил, что в условиях «такой низкой эффективности» вряд ли возможно говорить о расширении.

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского в Москве его не поздравляли ни с избранием, ни со вступлением в должность. В Кремле отмечали, что поздравлять украинского президента станет возможным только с первыми успехами в разрешении конфликта на Донбассе и в двусторонних отношениях с Россией.

Зеленский делал противоречивые заявления о возможности переговоров с Россией. До избрания он говорил, что в случае встречи с Путиным намерен потребовать у него возвращения территорий и выплаты компенсаций за их захват. 23 мая, после инаугурации, он заявил, что переговоров с Россией не будет. 4 июня он сказал, что украинская сторона готова к переговорам с Москвой и к выполнению Минских договоренностей для достижения мира на Донбассе.

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