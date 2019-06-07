Съезд «Слуги народа» перенесли на воскресенье: не успевают проверить кандидатов

Съезд политической партии «Слуг народа», запланированный на ближайшую субботу, переносится на воскресенье, 9 июня. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой пресс-службу политсилы.



«Нам нужен еще один дополнительный день, чтобы завершить рассмотрение анкеты тех, кто выразил желание баллотироваться от партии в мажоритарных округах», — говорится в сообщении.



Отмечается, что через сайт «Слуги народа» было получено более 3,5 тысяч заявок. «Сроки сжатые, но мы хотим успеть тщательно проработать все анкеты, чтобы выбрать наиболее достойных кандидатов», — подчеркнули в политсиле.



Место и график проведения мероприятия не меняются. Съезд «Слуги народа» состоится в Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве.