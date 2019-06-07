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«Нафтогаз» готов к переговорам с «Газпромом» исключительно в 3-стороннем формате

07 июня 2019, 15:54

«Нафтогаз» готов к переговорам с «Газпромом» исключительно в 3-стороннем формате

Глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев подозревает в предложениях «Газпрома» о якобы готовности снизить цену на газ для Украины наличие неприемлемых условий и настаивает на трехстороннем формате переговоров с участием представителей Евросоюза.

«Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», — написал он на своей странице в Facebook.

Коболев напомнил, что Стокгольмский арбитраж пересмотрел контракт «Газпрома» и «Нафтгаза» на поставку газа, признав ряд его условий дискриминационными и обязав россиян продавать Украине газ в первом квартале 2019 года по 300 долларов за 1000 кубических метров, а во втором — за 221 долларов, но делать это «Газпром» «почему-то» отказывается.

Как отметил глава «Нафтогаза», вместо этого украинская компания покупает газ в Европе существенно дешевле: в первом квартале — по 259 долларов, во 2 квартале — по 212 долларов, июльская цена — 178 долларов.

«При каких условиях Газпром, который не хочет поставлять Украине газ даже по очень выгодной для него цене, пойдет на радикальное снижение? Прощение долга "Газпрома" "Нафтогазу", отказаться от любых арбитражей, неприменение европейских правил в газовой сфере? Такой сценарий на самом деле означал бы для России дополнительные миллиардные прибыли, а для Украины — потери и возвращения в полную зависимость от Кремля», — считает Коболев.

Ранее глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о готовности начать переговоры о прямых поставках в Украину, которые позволят снизить цену на газ для потребителей на 25% от существующей, и увязал их с переговорами о продлении транзита на период после 2019 года.

Миллер высказался за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам, тогда как последние годы стороны встречаются преимущественно в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.

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