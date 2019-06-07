Количество пострадавших на Донбассе украинских военных выросло до 11

Количество пострадавших украинских военных во время ночного обстрела позиций у поселка Новолуганское Донецкой области выросло до 11 человек. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



«По состоянию на 16:00 в госпиталь поступили еще трое военнослужащих. Это пострадавшие в результате ночного обстрела позиций объединенных сил вблизи Новолуганского», — отметили в штабе.



Также там напомнили, что сегодня ночью боевики обстрелял украинские позиции, в результате чего погибли двое военных и 11 бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести.



«Подчеркиваем, что огонь российских оккупантов не остается безнаказанным. Силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору», — заявили в штабе.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы боевиков вблизи Новолуганского и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.