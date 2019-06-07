Луценко заявил, что открыл три уголовных производства, связанные с переговорами в Минске

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в реестре досудебных расследований три уголовных производства - о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины в особый период и по факту государственной измены. Об этом он сообщил в своем видеозаявлении.



«Сегодня я лично зарегистрировал в реестре досудебных расследований резонансное дело: по факту о подготовке к финансированию терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы, совершенные по предварительному сговору группой лиц – это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество», - сказал Луценко.



Второе производство он открыл «по факту подготовки к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период проведения антитеррористической операции».



«И еще одно дело – по факту государственной измены. То есть деяния, умышленно совершенного гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной экономической и информационной безопасности Украины и предоставления иностранному государству помощи в подрывной деятельности против Украины», – заявил Луценко.



Он отметил, что у него вызывают негодование предложения представителей Украины в Минской контактной группе запретить огонь в сторону противника.



Генпрокурор также опровергает заявления о том, что «россияне потеряли какой-то контроль над террористическими группировками в Луганской и Донецкой областях».



«Это не так. Достаточно взять один из этих правительственных белых телефонов, позвонить руководителю Главного управления разведки Министерства обороны и узнать, что на должностях от командира взвода, роты, батальона и выше находятся исключительно офицеры Вооруженных сил Российской Федерации. Наше ГРУ знает их поименно», - сказал он.