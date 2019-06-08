Командование ООС: Военные на Донбассе имеют полное право вести ответный огонь по своему решению

Командование операции Объединенных сил на Донбассе опровергло распространенную информацию о запрете украинским подразделениям вести огонь на предупреждение в случае возникновения угрозы жизни личному составу и мирным жителям.



«Сообщаем украинскому обществу, что трагические события ночного боя 7 июня стали поводом для грязных спекуляций и необоснованных обвинений командования объединенных сил в якобы запрете подразделениям ООС вести огонь на предупреждение, что не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.



Командование ООС, «со всей полнотой ответственности, заявляет, что командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновение угрозы потери нашей территории».



Подчеркивается, что оружие применяется правильно, исходя из характера и степени угрозы. «Подчеркиваем, что огонь российских оккупантов никогда не остается безнаказанным», — добавили в штабе.



Военные напомнили, что 7 июня после полуночи боевики открыли артиллерийский огонь по позициям подразделений Национальной гвардии в районе Новолуганского. Вследствие обстрела погибли два военнослужащих и одиннадцать бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести.