Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Командование ООС: Военные на Донбассе имеют полное право вести ответный огонь по своему решению

08 июня 2019, 08:34

Командование ООС: Военные на Донбассе имеют полное право вести ответный огонь по своему решению

Командование операции Объединенных сил на Донбассе опровергло распространенную информацию о запрете украинским подразделениям вести огонь на предупреждение в случае возникновения угрозы жизни личному составу и мирным жителям.

«Сообщаем украинскому обществу, что трагические события ночного боя 7 июня стали поводом для грязных спекуляций и необоснованных обвинений командования объединенных сил в якобы запрете подразделениям ООС вести огонь на предупреждение, что не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Командование ООС, «со всей полнотой ответственности, заявляет, что командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновение угрозы потери нашей территории».

Подчеркивается, что оружие применяется правильно, исходя из характера и степени угрозы. «Подчеркиваем, что огонь российских оккупантов никогда не остается безнаказанным», — добавили в штабе.

Военные напомнили, что 7 июня после полуночи боевики открыли артиллерийский огонь по позициям подразделений Национальной гвардии в районе Новолуганского. Вследствие обстрела погибли два военнослужащих и одиннадцать бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести.

ТЕМЫ

Организации
Штаб ООС
Прочее
ситуация на фронте
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:58
ОБСЕ зафиксировала новые мины на неподконтрольном Донбассе
20:35
«ДНР» объяснила подорожание топлива повышением закупочной цены
13:55
В Донецке рассказали о нашествии крыс
10:41
«ДНР» сообщила о гибели двух шахтеров
10:20
«ДНР» повысила цены на топливо
22:22
Детали снятия блокады и новые доказательства вины России в трагедии MH17. Главное за день
10:55
В Донецке снова проблемы с вывозом мусора
09:21
Под Мариуполем в результате обстрела был ранен мужчина и поврежден его дом
00:02
В ОБСЕ сообщили о последствиях обстрела мечети в Донецке
23:42
Подконтрольный «ДНР» вуз в Макеевке получил российскую аккредитацию
22:40
«ДНР» показала состояние «Донбасс Арены»
21:27
Скачок в договоренностях по Донбассу и упрощение проезда через КПВВ. Главное за день
20:44
Кучма предложил снять блокаду с неподконтрольного Донбасса
17:05
На неподконтрольной Донетчине из-за непогоды прорвало три дамбы
10:02
ОБСЕ задокументировала повреждение квартиры в Докучаевске
все новости
09:12
В штабе ООС рассказали о потерях за минувшие сутки: двое погибших, 12 пострадавших
08:34
Командование ООС: Военные на Донбассе имеют полное право вести ответный огонь по своему решению
00:15
Вакарчук рассказал об отношении к однополым бракам и каннабису
00:11
«Продолжайте пробивать дно». Зеленский обратился к депутатам с «благодарностью»
23:35
Украина разгромила Сербию в отборе на Евро-2020
22:58
ОБСЕ зафиксировала новые мины на неподконтрольном Донбассе
22:21
Жителя Макеевки приговорили к 9 годам за попытку диверсии на железной дороге
21:38
Готовность Путина к диалогу и 11 раненных на фронте. Главное за день
20:35
«ДНР» объяснила подорожание топлива повышением закупочной цены
19:44
Рабинович заявил, что хотел бы предложить пленному Карпюку вступить в его партию
18:50
В Луганской области подорвались два тракториста
18:26
Путин заявил, что не отказывался от контактов с Зеленским
17:48
Луценко заявил, что открыл три уголовных производства, связанные с переговорами в Минске
17:21
В СБУ заявили о предупреждении теракта в Запорожье, который готовило «МГБ ДНР»
16:18
Количество пострадавших на Донбассе украинских военных выросло до 11
все новости
ВИДЕО
Что такое открытые списки на выборах в Раду и почему их до сих пор нет ►
05 июня, 08:35
Как «схватка» Зеленского и Порошенко помогает Медведчуку ►
04 июня, 09:30
В Бахмуте срывается строительство казарм: рабочие бастуют и обвиняют подрядчика в диверсии
03 июня, 15:36
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция