В штабе ООС рассказали о потерях за минувшие сутки: двое погибших, 12 пострадавших

За минвушие сутки вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, пять получили ранения и 7 человек получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Всего боевиков обвинили в 28 случаях нарушения прекращения огня, из них три раза - с применением запрещенных минскими соглашениями 152 и 122-мм артиллерии, а также минометов калибра 120-мм.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», по информации штаба, боевики совершили 21 обстрел: у населенных пунктов Новоселовка Вторая, Павлополь, Водяное, Новоалександровка Вторая, Марьинка, Новогригорьевка, Гнутово, Николаевка, Авдеевка.



Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции военных обстреляли семь раз: вблизи населенных пунктов Новолуганское, Станица Луганская, Крымское, Майское, Зайцево.



Подчеркивается, что на каждый обстрел противник «получил адекватный ответ».



Ранее командование ООС опровергло информацию о запрете украинским подразделениям вести огонь на предупреждение в случае возникновения угрозы жизни личному составу и мирным жителям.