Охранник Медведчука рассказал журналисту о «множестве рисков» и напомнил об убийстве его коллег в Африке

Охранник главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука заявил журналисту «Радио Свобода» Михаилу Ткачу о «множестве рисков», которые сопровождают его деятельность. Как сообщил Ткач у себя в Facebook, инцидент произошел ночью в эропорту Киева, когда журналисты встречали самолет Медведчука из России.
Ткач не дословно привел диалог с охранником:
— Вот не сидится вам.
— У каждого своя работа.
— Да. Но у вас рисков больше.
— Что вы имеете ввиду?
— Коллег ваших недавно в Африке убили.
— Это угроза?
— Нет. Просто говорю, что у вас много рисков.
Охранник Медведчука имел в виду убийство в Центральноафриканской Республике журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилл Радченко и режиссера Александр Расторгуев. Эта съемочная группа из России снимала фильм о так называемой частной военной кампании «Вагнера», которую связывают с российским правительством.
Виктор Медведчук является кумом президента России Владимира Путина.
8 июня Медведчук со своим однопартийцем Юрием Бойко посетил российский Санкт-Петербург, где встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.