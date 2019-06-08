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Украинский суд арестовал самолеты российской компании

08 июня 2019, 12:08

Украинский суд арестовал самолеты российской компании

Подольский районный суд Киева арестовал пять гражданских транспортных самолетов, принадлежащих российской компании «Волга-Днепр». Об этом пишет РБК, со ссылкой на пресс-службу украинской юридической фирмы «Ильяшев и партнеры», кторая представляет интересы госконцерна «Антонов».

Согласно решению суда от 28 мая, арестованы пять самолетов Ан-124-100. Решение суд вынес в рамках уголовного дела о нарушении правил полетов (статья 281 УК Украины).

Спор касается техобслуживания самолетов. В сообщении юридической фирмы говорится, что Росавиация сертифицировала немецкую компанию AMTES (Aircraft Maintenance and Engineering Service) для проведения техобслуживания. По словам юристов, с ее помощью этим самолетам «в обход ГП «Антонов» была продлена летная годность, что ставит под угрозу безопасную эксплуатацию данных самолетов.

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