Украинский суд арестовал самолеты российской компании

Подольский районный суд Киева арестовал пять гражданских транспортных самолетов, принадлежащих российской компании «Волга-Днепр». Об этом пишет РБК, со ссылкой на пресс-службу украинской юридической фирмы «Ильяшев и партнеры», кторая представляет интересы госконцерна «Антонов».



Согласно решению суда от 28 мая, арестованы пять самолетов Ан-124-100. Решение суд вынес в рамках уголовного дела о нарушении правил полетов (статья 281 УК Украины).



Спор касается техобслуживания самолетов. В сообщении юридической фирмы говорится, что Росавиация сертифицировала немецкую компанию AMTES (Aircraft Maintenance and Engineering Service) для проведения техобслуживания. По словам юристов, с ее помощью этим самолетам «в обход ГП «Антонов» была продлена летная годность, что ставит под угрозу безопасную эксплуатацию данных самолетов.