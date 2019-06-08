В подконтрольном «ЛНР» городе сгорел кинотеатр

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Стаханове (Кадиевка) сгорел неработающий кинотеатр «Мир». Как сообщает «МЧС» при группировке «ЛНР», пожар начался 7 июня.



Огнем уничтожена крыша на площади 3000 квадратных метров.



По состоянию 6:00 8 июля тушение пожара продолжалось. Причина возгорания устанавливается, добавили в «МЧС ЛНР».



В соцсетях были опубликованы фотографии и видео происшествия.







Как сообщалось, в Донецке в результате пожара в девятиэтажном доме были эвакуированы 15 человек, двое ранены.