В подконтрольном «ЛНР» городе сгорел кинотеатр

В неподконтрольном украинским властям Стаханове (Кадиевка) сгорел неработающий кинотеатр «Мир». Как сообщает «МЧС» при группировке «ЛНР», пожар начался 7 июня.
Огнем уничтожена крыша на площади 3000 квадратных метров.
По состоянию 6:00 8 июля тушение пожара продолжалось. Причина возгорания устанавливается, добавили в «МЧС ЛНР».
В соцсетях были опубликованы фотографии и видео происшествия.
Как сообщалось, в Донецке в результате пожара в девятиэтажном доме были эвакуированы 15 человек, двое ранены.