СМИ узнали, что Зеленский помиловал 72-летнего уроженца РФ из «списка на обмен»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 72-летнего уроженца России Вячеслава Высоцкого, который находится в так называемом списке на обмен. Об этом сообщает «Настоящее время» со ссылкой на источник в министерстве юстиции Украины.



По словам собеседника издания в Минюсте, решение о помиловании Высоцкого принято в рамках готовящегося обмена.



Вчера эту информацию со ссылкой на источники опубликовало издание «Обозреватель», но позже новость была удалена с сайта.



Высоцкий находится в списке тех, кого Украина предлагает обменять на украинцев, содержащихся в тюрьмах России и аннексированного Крыма.



Летом 2018 года сотрудники офиса омбудсвумен Людмилы Денисовой уточняли «список на обмен» и предлагали заключенным написать письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой провести обмен. Высоцкий такое письмо написал.

Издание «Цензор.Нет» сообщало, что Вячеслав Высоцкий — 72-летний уроженец Октябрьского района Курской области РФ, россиянин по национальности с украинским гражданством, директор ООО «Медиком». Был осужден Деснянским судом Киева к 12 годам лишения свободы за государственною измену.



Из открытых решений суда можно понять, что госизмена Высоцкого заключалась в шпионаже: он собирал ведомости, составляющие государственную тайну, «с целью передачи представителям иностранной организации». О какой именно информации идет речь, узнать нет возможности: доступ к приговору закрыт в Едином реестре судебных решений в связи с гостайной