В РФ журналиста «Медузы» обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Он уверяет, что их подбросили

В Москве корреспонденту издания «Медуза» Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает издание.



Эта статья Уголовного Кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.



Ожидается, что 8 июня в Никулинском суде Москвы пройдет заседание, на котором журналисту будет избрана мера пресечения.



Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подкинули полицейские. После задержания 6 июня журналисту около 16 часов не разрешали обратиться к адвокату. В полиции Голунов был избит. Оперативно вызвать скорую помощь ему тоже не позволили.



Кроме того, полиция долгое время отказывалась взять у Голунова биологические образцы, анализ которых может подтвердить, что он не прикасался к наркотикам.



В России проходят пикеты в поддержку Ивана Голунова.

Иван Голунов — российский журналист-расследователь. До «Медузы» он работал в «Ведомостях», Forbes, РБК, «Слоне», а также на телеканале «Дождь».