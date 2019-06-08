СМИ: Под Киевом ограбили дом донецкого нардепа-мажоритарщика

В одном из сел Обуховского района Киевской области неизвестные совершили разбойное нападение на дом народного депутата Олега Недавы. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Отмечается, что в момент разбойного нападения в доме находились только двое работников, которых злоумышленники связали. По предварительной информации, злоумышленникам удалось завладеть ювелирными изделиями, часами, золотыми монетами и слитками. Стоимость награбленного не известна.



Полиция начала досудебное расследование по факту разбоя (часть 3 статьи 187 УК).



Агентству не удалось получить комментарий Недавы.



Олег Недава был избран в Верховную Раду в 2014 году по 53-му округу в Донецкой области.

В декларации Недавы указаны два недостроенных дома площадью 469 и 121 квадратных метров соответственно в селе Нещерив Обуховского Района Киевской области. В этом же селе есть дом нардепа площадью 66 квадратных метров.