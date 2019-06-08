В одном из районов Донецка закрыли хирургическое отделение: здание в аварийном состоянии

В Донецке группировка «ДНР» в начале июня закрыла хирургическое отделение городской больницы № 24 в Кировском районе. Об этом сообщает сепаратистский телеканал «Оплот».



Причиной закрытия стало аварийное состояния здания, в котором находилось отделение.

Отмечается, что многих пациентов отделения перевели на лечение в больницу № 14 Петровского района города. Сперва перевезли неотложных пациентах, затем тех, кто нуждается в плановых операциях.



Как рассказала и.о. главврача больницы № 14 Елена Чернявская, приказом «минздрава ДНР», к медучреждению присоединено население семи амбулаторий двух центров Кировского района. Она отметила, что это более 40 тысяч человек.



Канал отмечает, что в больницу Петровского района пригласили «практически весь коллектив» больницы № 24. «Жалко, конечно, коллектив, кторый был в том отделении. Но большинство хирургов перешло сюда», — рассказал врач-хирург Максим Ковбасей.



Также сообщается, что лечиться в больницу № 14 придется ехать не всем жителям Кировского района: людей распределили между несколькими медучреждениями в зависимости от их места проживания и транспортной развязки.



В «горздраве» утверждают, что распределение пациентов по больницам — это временная мера. При этом в сюжете не было сказано, как будет решаться ситуация в дальнейшем.