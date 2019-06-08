Вакарчук назвал первую двадцатку своей партии на выборах в Раду

Партия «Голос» Святослава Вакарчука огласила первую десятку списка партии для участия в досрочных парламентских выборах. Это произошло во время съезда политсилы, который транслировался в YouTube.



Возглавил список сам Вакарчук, второй номер — Юлия Клименко, третий — глава компании Ring Ukraine Кира Рудык, четвертый — советник премьер-министра по парламентским отношениям Ярослав Железняк, пятый — член правления «Центра противодействия коррупции» Александра Устинова.



Далее идут: 6) юрист Олег Макаров, 7) руководитель Transparency International Ярослав Юрчишин, 8) журналист Сергей Рахманин, 9) Соломия Бобровская, 10) Ольга Стефанишина, 11) юрист Александр Курдытык, 12) экономист Владимир Цибаль, 13) юрист Андрей Осыдчук, 14) участник АТО, «киборг» Роман Костенко, 15) экс-глава Галицкой парти Роман Лозинский, 16) бывщая замминистра образования Инна Совсун, 17) правозащитница Леся Василенко, 18) бизнесмен Рустем Умеров, 19) экономист Алина Свидерская, 20) участник АТО Андрей Шараскин.



Как сообщалось, тридцатым номером в списке «Голоса» стал шоумен Сергей Притула.