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«ДНР» vs Зеленский: к чему приведет «воскрешение» минских переговоров ►

08 июня 2019, 22:40

«ДНР» vs Зеленский: к чему приведет «воскрешение» минских переговоров ►

Фото: Администрация президента Украины Фото: Администрация президента Украины

Вышел новый выпуск программы «Донбасс сегодня». В нем журналисты ОТВД освещают такие темы:

• Группировка «ДНР» следит за событиями в Минске и Брюсселе, оценивает заявления нового президента Украины по урегулировании ситуации на Донбассе и снятии блокады
• Экоактивисты в Мариуполе требовали от Ахметова сократить выбросы его металлургических заводов
• Скоро выборы. Кандидаты готовятся «засевать гречкой» школы, дворцы культуры, и детские сады. Расскажем как политики используют детей в своих пиар-кампаниях
• Как ВУЗ-переселенец из Луганска и аграрный колледж не поделили здание в Славянске

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