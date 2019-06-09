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СМИ: Алкогольный фальсификат «ЛНР» контрабандой попадает в ЕС

09 июня 2019, 09:10

СМИ: Алкогольный фальсификат «ЛНР» контрабандой попадает в ЕС

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории масштабно производится фальсифицированная алкогольная продукция «очень низкого качества», которую через неконтролируемый Украиной участок границы, Россию и Беларусь поставляют в страны Евросоюза. Об этом пишет «Белорусский партизан».

По информации издания, об этой контрабанде знает ФСБ России, которое «не только препятствует криминальным группам осуществлять свою деятельность, но наоборот ее курирует». «Подозревают, что в Беларуси эти поставки тоже имеют своих покровителей среди правоохранительных, таможенных и пограничных органов», — отмечается в публикации.

Подчеркивается, что с предприятия «Луганова» в Луганске алкогольный фальсификат отправляется грузовиками в российский Смоленск через неконтролируемый Украиной участок границы, где товар оформляют как продукт российского производства и предоставляют ему соответствующий сертификат.

На территории РФ фальсифицированный алкоголь продают китайской фирме-посреднику CRYSTAL-C Investment Limited. Но отправляют его в Китай, а через территорию Беларуси в Литву на логистический склад в город Тракай.

Там контрабанда попадает на склады оффшорной компании LARKDALE CONSTRUCTION LLP, пишет издание.

Из Литвы контрафакт отправляют в Великобританию, «избежав выплаты таможенных налогов и сборов». По данным журналистам, там он реализуется розничными партиями через местных бизнесменов, британских граждан Нила Смита и Джонатана Вейла.

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