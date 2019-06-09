На шахте «ЛНР» погибли двое горняков

Двое горняков погибли на шахте в подконтрольном группировке «ЛНР» Свердловском районе Луганской области. Как сообщает «МЧС ЛНР», инцидент произошел 8 июня.



Отмечается, что на шахтоучастке № 7 предприятия ООО «БОРС» в результате несчастного случая, произошедшего во вспомогательном наклонном стволе, погибло двое горнорабочих: 1977 и 1984 годов рождения.



На момент прибытия спасателей на шахту, пострадавшие были уже подняты на поверхность без признаков жизни.



Подчеркивается, что по факту происшествия «ведется следствие».



Как сообщалось, двое шахтеров погибли в частной горной выработке на подконтрольной «ДНР» территории.