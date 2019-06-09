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Конституционный суд Молдовы отстранил президента Додона. Полномочия переданы премьеру

09 июня 2019, 10:44

Конституционный суд Молдовы отстранил президента Додона. Полномочия переданы премьеру

Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента Игроря Додона от должности. Об этом сообщает Newsmaker.

Полномочия переданы исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу. Отказ Додона распустит парламент, суд счел нарушением конституцию. Судьи КС отметили, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

За час до отстранения Додон написал у себя в Facebook: «Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству. И это несмотря на то, что вчерашние процессы в парламенте и новое сформированное правительство встретили поддержку подавляющего большинства граждан и были признаны нашими внешними партнерами с Запада и Востока».

Он сообщил, что обратится к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти «и/или призвать народ Молдовы на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты».

8 июня в Молдове пророссийская партия социалистов президента Додона объединилась с проевропейской силой ACUM и сформировала новое правительство. Объединение противоположных по взглядом политсил произошло против Демократической партии и ее лидера-олигарха Владимира Плахотнюка. Коалиция проголосовала за «освобождение захваченного олигархами государства» и планирует расследовать факты «отмывания» средств.

В свою очередь, Демпартия объявила о захвате власти и установила сцену. В Кишиневе происходит блокирование госучреждений.

7 июня Конституционный суд страны обязал президента Молдовы распустить парламент из-за того, что тот не смог в трехмесячный срок сформировать правительство. Однако Додон отказался делать это.

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