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«Слуга народа» представила первую сотню списка на выборы в Раду. И небольшую часть мажоритарщиков

09 июня 2019, 12:46

«Слуга народа» представила первую сотню списка на выборы в Раду. И небольшую часть мажоритарщиков

Партия «Слуга Народа» президента Владимира Зеленского на съезде в Киеве представила первую сотню списка для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Перед оглашением первой сотни Зеленский отметил, что в списке «Слуги народа» будут эксперты, с которыми была пройдена избирательная кампания выборов президента, лица команды из регионов, а также люди, которые были отобраны через интернет и онлайн-проекты команды Зеленского, у которых есть «прекрасные идеи», которые они смогут реализовать в парламенте.

Также Зеленский признал, что его команде не хватило времени полностью проверить всех кандидатов. При этом но надеется на общество и «честную журналистику», которые «укажут нам на ошибки и мы их исправим».

Детально была представлена первая двадцатка списка: глава предвыборного штаба Александр Корниенко назва кандидатов и их род деятельности:

1) Разумков Дмитрий — глава партии «Слуга народа».
2) Стефанчук Руслан — доктор юридических наук, представитель президента в Верховной Раде, главный идеолог партии.
3) Венедиктова Ирина — доктор юридических наук, эксперт «Зе.Команды» по вопросам реформы судебной системы .
4) Арахамия Давид — предприниматель, волонтер. 
5) Янченко Галина — эксперт по вопросам антикоррупционной политики.
6) Федоров Михаил — руководитель диджитал-направления партии «Слуга народа», советник президента.
7) Корниенко Александр — руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа». 
8) Красносельская Анастасия — эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству
9) Ткаченко Александр — гендиректор «1+1 Медиа».
10) Беленюк Жан — борец греко-римского стиля, чемпион мира.

11) Бабак Сергей — эксперт по вопросам образования.
12) Криклий Владислав — кандидат экономических наук.
13) Шуляк Елена — эксперт в области девелопмента и строительства.
14) Наталуха Дмитрий — общественный и политический деятель, правозащитник.
15) Ясько Елизавета — кинопродюсер.
16) Оржель Алексей — эксперт в области топливно-энергетического комплекса.
17) Герус Андрей — эксперт по вопросам энергетики.
18) Радуцкий Михаил Борисович — эксперт в области медицины, врач.
19) Монастырский Денис — эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем.
20) Гетманцев Даниил — эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права.

Отметим, что на 42-м месте был назван Владимир Воронов, который возглавлял предвыборный штаб Зеленского в Донецкой области на выборах президента. Под номером 58-м указана легкоатлетка Ольга Саладуха, которая родом из Донецка.

Также было названо несколько кандидатов по мажоритарным округам. Так, по округу № 48 в Краматорске примет участие адвокат Татьяна Романцова. По округу № 94 на Киевщине будет баллотироваться журналист «1+1» Александр Дубинский. По округу № 31 в Кривом Роге примет участие актер студии «Квартал 95» Юрий «Юзик» Корявченков.

27 мая руководство партии объявило, что на съезде «Слуги народа» будет представлен список из 225 кандидатов в парламент, а также названы все кандидаты по 199 мажоритарным округам.

Накануне съезд перенесли с субботы на воскресенье: в партии объяснили, что не успели проверить всех кандидатов. Также отмечалось, что было получено более 3500 заявок на участие.

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Владимир Воронов Владимир Зеленский Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук Юрий Корявченков Александр Дубинский Татьяна Романцова
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