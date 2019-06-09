Секретарь СНБО заявил, что Кучму неправильно поняли после минских переговоров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что заявления представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы по итогам переговоров в Минске неправильно интерпретировали.



«То, что сказа Кучма не совсем правильно интерпретировали, но он потом это уже скорректировал», — сказал Данилюк корреспонденту «Новостей Донбасса».



По словам секретаря СНБО, главное — «оживить минский» процесс. По его словам, на переговоры не должна влиять политическая борьба перед парламентскими выборами в Украине.



«Я — вне политики и минский процесс тоже должен быть вне политики. Буквально через секунду все начинают кричать в зависимости от того, какую партию они представляют... Конечно, это влияет на способность государства вести переговоры», — подчеркнул он и призвал политиков «меньше комментировать» ход переговоров в Минске.

5 июня спецпредставитель ОБСЕ на переговорах трехсторонней контактной группы Мартин Сайдик заявил, что Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду.



После этого Сайдик пояснил, что снятие блокады предложили представители отдельных районов Донбасса и России, а Кучма подчеркнул, что эта работа должна быть взаимной. В частности, Кучма выступил за возвращение предприятий в украинскую юрисдикцию.



В администрации президента Украины пояснили, что снятие экономической блокады с неподконтрольной украинским властям части Донбасса возможно только после отмены рублевой зоны и «национализации» предприятий, проведенной группировками «ДНР» и «ЛНР».



Также Кучма рассказал, что имеется в виду под намерением не открывать ответный огонь на Донбассе.