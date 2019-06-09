Секретарь СНБО опроверг слова Зеленского о том, что РФ потеряла контроль над боевиками

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украина Александр Данилюк назвал «оценочным суждением» заявление президента Владимира Зеленского о том, что российское руководство утратило контроль над подразделениями боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса» в Киеве.



«Мне сложно это комментировать. Там есть непосредственное участие российских военных: прямо на территории [Донбасса] они управляют этими военными подразделениями. Конечно, ситуация там контролируемая», — сказал Данилюк, комментируя заявление президента.



Он добавил: «Это уже оценочные суждения. Мы мониторим ситуацию [в оккупации]. Конечно, Россия там присутствует и играет очень важную роль».

В пятницу на сайте президента было опубликовано заявление Владимира Зеленского с реакцией на обострение боевых действий на Донбассе, в ходе которых 7 июня двое украинских военных погибли, а 12 пострадали. Зеленский выразил мнение, что эти обстрелы со стороны боевиков свидетельствуют о потере Россией контроля над ними.