Националистические организации объединились перед выборами в Раду

Фото: ВО «Свобода»

Националистические организации «Национальный корпус», «Правый сектор», «Свобода» объявили об объединении для участия в досрочных парламентских выборах. Об этом во время съезда объявил лидер «Свободы» Олег Тягнибок, передает «Громадське».



Также была названа первая двадцатка в предвыборном списке объединения:



1) лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок;

2) лидер партии «Национальный корпус» Андрей Белецкий;

3) экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош;

4) глава партии «Правый сектор» Андрей Тарасов;

5) Заместитель главы партии «Свобода» Руслан Кошулинский;

6) актер театра и кино Богдан Бенюк;

7) руководитель центрального штаба партии «Национальный Корпус» Родион Кудряшов;

8) экс-вице-премьер Украины Александр Сыч;

9) глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко;

10) директор центра «Украинские студии стратегических исследований» Юрий Сиротюк;

11) народный депутат и член общественной организации «Гражданский Корпус АЗОВ» Олег Петренко;

12) экс-депутат от партии «Свобода» Анатолий Витив;

13) лейтенант Вооруженных сил Украины Андрей Левицкий;

14) глава центрального штаба «Правого сектора» Василий Лабайчук;

15) историк и представитель «Национального корпуса» Александр Алферов;

16) экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Андрей Мохник;

17) экс-глава Тернопольского облсовета Алексей Кайда;

18) музыкант Арсений Билодуб;

19) юрист «Национального корпуса» Виктор Шендибило;

20) экс-глава Львовского облсовета Олег Панькевич.



Досрочные парламентские выборы запланированы на 21 июля.