В Раду могут попасть пять партий – опрос КМИС

По состоянию на начало июня, в новый созыв парламента прошли бы партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина», а также «Голос». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).



Согласно этим данным, за «Слугу народа» готовы проголосовать 32,1% всех респондентов, (34,4% среди тех, кто собирается голосовать и 48,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором), за «Оппозиционную платформу — За жизнь» готовы отдать свои голоса 7,8% опрошенных (8,4% и 11,8% соответственно), «Европейская солидарность» получил бы поддержку 5,4% украинцев (5,8% и 8,1%), «Батькивщина» — 5,1% (5,5% и 7,8%).



С учетом 5-процентного проходного барьера на выборах также имеет высокие шансы пройти в Верховную Раду партия «Голос» Святослава Вакарчука, за которую готовы проголосовать 3,7% всех респондентов (4% среди тех, кто собирается голосовать и 5,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором).



За партию «Сила и честь» Игоря Смешко отдали бы свои голоса 2,5% респондентов, (2,7% среди тех, кто собирается голосовать и 3,8% среди тех, кто определился с выбором), за Радикальную партию Олега Ляшко — 1,9% опрошенных (2,1% и 2,9%). «Свободу» готовы поддержать 1,3% респондентов (1,4% и 1,9%), а «Гражданскую позицию» Анатолия Гриценко — 1,2% (1,3% и 1,8%).



Остальные политсилы в списке набрали бы менее 1% голосов, в частности «Украинская стратегия» Владимира Гройсмана — 0,3% всех респондентов, 0,4% среди тех, кто собирается голосовать и 0,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился.



Однако 24,2% респондентов заявили, что не определились, за какую партию они бы сейчас голосовали, еще по 1,5% отказались ответить, либо сказали, что испортили бы бюллетень, а 6,6% — не принимали бы участия в голосовании.



КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения с 26 мая по 7 июня. Методом личного интервью опрошено 2021 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме аннексированного Крыма по выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.



Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.