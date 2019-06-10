Зеленский хочет уволить глав 13 областей

Президент Владимир Зеленский намерен в ближайшее время уволить 13 председателей областных государственных администраций и одновременно согласовать с Кабинетом министров кандидатуры новых 13 губернаторов. Об этом сообщают «Українські Новини», ссылаясь на источник.



По его словам, увольнение 13 губернаторов состоится в ближайшее время. «Кандидатуры новых еще обсуждают», — добавил собеседник.



Эту информацию подтвердила пресс-секретарь президента Юлия Мендель. «Президент настаивает, что должны быть уволены все губернаторы. Но сейчас речь идет о тринадцати», — сказала она во время брифинга в Киеве.



Мендель отметила, что с помощью международных HR-компаний продолжается поиск кандидатов на должности глав ОГА. «Все известны критерии нашего отбора: порядочность, профессиональность, отсутствие связей с любыми коррупционными схемами», — подчеркнула спикер президента.



По ее словам, желательно, чтобы у кандидатов был план, с кем они будут работать на местах.

5 июня Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав областных госадминистраций. В частности, в документе указан губернатор Донецкой области Александр Куць.



Сам Куць в случае увольнения намерен вернуться к работе в Службе безопасности Украины.