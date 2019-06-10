У Зеленского не поняли интерес к фразе о потере Россией контроля над боевиками

В команде президента Украины Владимира Зеленского не увидели весомых причин интереса к фразе о потере Россией контроля над боевиками. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге в Киеве.



«Этим высказыванием президент подчеркнул позицию Украины о том, что Россия вызвала и контролирует весь конфликт на Донбассе. Поэтому мы не видим каких-то моментов, которые могли бы создать такой большой интерес к этой фразе», - сказала она.



«Речь шла о том, что Россия, как страна-агрессор контролирует вооруженные группировки на территории оккупированного Донбасса… Президент имел в виду то, что Россия должна взять контроль (над группировками - ред.)», - уточнила Мендель.

Ранее Зеленский заявил, что артиллерийские обстрелы боевиков вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.



В тоже время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк назвал такое заявление «оценочным суждением».