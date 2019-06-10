Мужчина получил ранение, когда ехал на велосипеде на блокпост боевиков под Донецком

Мужчина получил ранение, когда ехал на велосипеде из Марьинки в направлении блокпоста боевиков возле подконтрольной группировке «ДНР» Александровки. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.



«8 июня в Александровке СММ увидела мужчину (ему за сорок) со шрамами на животе и правой руке в металлической отливке. Он рассказал СММ, что 24 февраля, когда он ездил на велосипеде по боковым дорожкам между Марьинкой и Александровкой, пуля попала ему в спину и прошла через живот, также ранив правую руку», - говорится в отчете.



Ранее медицинский персонал в больнице № 14 в Донецке рассказал наблюдателям, что 24 февраля 48-летний мужчина был доставлен в больницу с огнестрельным ранением.