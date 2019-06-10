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Смерть на блокпосте и разведение сторон у Станицы Луганской. Главное за день

10 июня 2019, 22:54

Смерть на блокпосте и разведение сторон у Станицы Луганской. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 10 июня.

Политика

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) заявила, что разведение военных сил и средств у Станицы Луганской невозможно провести 10 июня, оно может начаться не раньше 16-го числа.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что высказыванием о потере Россией контроля над наемниками президент имел в виду то, что Россия должна взять контроль над группировками.

Общество

В группировке «ДНР» заявили, что10 июня, на КПП Горловка умер мужчина 1951 года рождения. Утверждается, что мужчина скончался до приезда медиков «скорой помощи». Информация об обстоятельствах и причинах смерти отсутствует.

Жительницу Новоайдарского района Луганской области осудили на три года условно за участие в проведении «референдума» в мае 2014 года.

Боевые действия

Патруль миссии ОБСЕ оказался в зоне обстрела из стрелкового оружия во время мониторинга ситуации с безопасностью на востоке Украины.

В ОБСЕ сообщили о том, что мужчина получил ранение, когда ехал на велосипеде из Марьинки в направлении блокпоста боевиков возле подконтрольной группировке «ДНР» Александровки.

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