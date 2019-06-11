В Антраците погиб ребенок, на которого наехал автомобиль

В неподконтрольом украинским властям Антраците Луганской области мальчик 2009 года рождения умер в больнице после наезда машины.



Как сообщает «МЧС» при группировке «ЛНР», 10 июня в 19:25 автомобиль Chevrolet Lacetti совершил наезд на ребенка. Инцидент произошел по адресу: улица Строительная, 8.



С диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, ушиб вещества головного мозга, кома 3-ей степени, перелом костей черепа, перелом 3-го и 7-го ребер справа пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию городской больницы.



11 июня в 5:00 от полученных травм ребенок скончался в больнице.