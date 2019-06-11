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Порошенко заявил, что экономической блокады на Донбассе нет

11 июня 2019, 09:13

Порошенко заявил, что экономической блокады на Донбассе нет

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады неподконтрольных властям районов Донецкой и Луганской областей нет.

«Я скажу сенсационную фразу — никакой блокады [на Донбассе] нет, есть мое ответственное решение», — заявил он в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

При этом Порошенко отметил, что это решение было принято после введения рублевой зоны на неподконтрольной территории, а также после конфискаций предприятий группировками «ДНР» и «ЛНР».

«Если мы призвали весь мир: не покупайте краденное, введите санкции, а при этом сами будем это покупать, то это приведет к легитимизации российской оккупации Донбасса», — подчеркнул он.

Также Порошенко пообещал «делать все возможное, чтобы помочь власти не наделать ошибок».

Осенью 2014 года Петр Порошенко подписал указ, который предусматривал вывод госучреждений, предприятий и банков с неподконтрольной территории. Кроме того, украинская власть прекратила выплату пенсий и социальных пособий жителям неподконтрольных территорий.

В январе 2017 года активисты объявили о торговой блокаде неподконтрольных Украине районов Донбасса. В блокаде принимали участие народные депутаты Семен Семенченко, Владимир Парасюк, Егор Соболев.

Вследствие этого были прекращены поставки угля и металла с подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» частей региона. 

В начале марта «ДНР» и «ЛНР» взяли под свой контроль предприятия, которые раньше находились в украинской юрисдикции.

В середине марта Совет национальной безопасности и обороны Украины своим решением поддержал прекращение транспортного сообщения с неподконтрольными территориями Донбасса.

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