Порошенко заявил, что экономической блокады на Донбассе нет

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады неподконтрольных властям районов Донецкой и Луганской областей нет.



«Я скажу сенсационную фразу — никакой блокады [на Донбассе] нет, есть мое ответственное решение», — заявил он в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.



При этом Порошенко отметил, что это решение было принято после введения рублевой зоны на неподконтрольной территории, а также после конфискаций предприятий группировками «ДНР» и «ЛНР».



«Если мы призвали весь мир: не покупайте краденное, введите санкции, а при этом сами будем это покупать, то это приведет к легитимизации российской оккупации Донбасса», — подчеркнул он.



Также Порошенко пообещал «делать все возможное, чтобы помочь власти не наделать ошибок».

Осенью 2014 года Петр Порошенко подписал указ, который предусматривал вывод госучреждений, предприятий и банков с неподконтрольной территории. Кроме того, украинская власть прекратила выплату пенсий и социальных пособий жителям неподконтрольных территорий.



В январе 2017 года активисты объявили о торговой блокаде неподконтрольных Украине районов Донбасса. В блокаде принимали участие народные депутаты Семен Семенченко, Владимир Парасюк, Егор Соболев.



Вследствие этого были прекращены поставки угля и металла с подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» частей региона.



В начале марта «ДНР» и «ЛНР» взяли под свой контроль предприятия, которые раньше находились в украинской юрисдикции.



В середине марта Совет национальной безопасности и обороны Украины своим решением поддержал прекращение транспортного сообщения с неподконтрольными территориями Донбасса.