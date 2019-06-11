В Донецке и Горловке произошло два крупных пожара

За прошедшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории произошло 22 пожара, из них 5 — загорание сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».



Так, в Буденновском районе Донецка, на улице Танкерной, в доме на 6 хозяев возник пожар, в результате которого уничтожена кровля на площади 480 м2, перекрытие на площади 40 м2. В двух квартирах уничтожено: электрический котел, акриловая ванна, мебель и вещи; 1 оконный пластиковый блок.



В Никитовском районе Горловки, на улице Дивногорской, в доме на 4 хозяина произошел пожар. Огнем уничтожены: 6 хозяйственных построек на площади 90 м2, изгородь 41 м2.



Кроме того, в Киевском районе Донецка, на улице Экономической, в частном домовладении произошел пожар. Пострадал мужчина 1979 года рождения, который был госпитализирован в больницу №4 Донецка.