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Зеленский отменил указы Порошенко о назначении двух членов Высшего совета правосудия

11 июня 2019, 11:14

Зеленский отменил указы Порошенко о назначении двух членов Высшего совета правосудия

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы пятого президента Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Михаила Исакова и Андрея Василенко.

На сайте главы Украинского государства обнародованы соответствующие указы президента №358/2019 и №359/2019 от 10 июня об отмене указов президента Украины от 13 мая 2019 года № 217 и № 218 «О назначении члена Высшего совета правосудия».

В двух отмененных указах шла речь о назначении Андрея Василенко и Михаила Исакова членами ВСП.

Еще одним указом Зеленский постановил провести открытый конкурс по отбору кандидатов в члены Высшего совета правосудия.

Высший совет правосудия — орган, который вносит представления о назначении судей. Также ВСП принимает решения об освобождении судей и привлечении их к дисциплинарной ответственности.

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