Донецкий «Шахтер» объявил об уходе главного тренера команды Паулу Фонсеки, который возглавил итальянскую «Рому».



«"Шахтер" благодарит Паулу Фонсеку и его тренерский штаб за великолепную работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых ярких достижений и великих побед», — говорится в сообщении на сайте клуба.



В свою очередь «Рома» официально объявила о назначении Фонсеки главным тренером команды.

It's official - Paulo Fonseca will be the new head coach of #ASRoma!



Welcome Paulo!