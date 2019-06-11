Донецкий «Шахтер» объявил об уходе главного тренера команды Паулу Фонсеки, который возглавил итальянскую «Рому».



«"Шахтер" благодарит Паулу Фонсеку и его тренерский штаб за великолепную работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых ярких достижений и великих побед», — говорится в сообщении на сайте клуба.



В свою очередь «Рома» официально объявила о назначении Фонсеки главным тренером команды.

It's official - Paulo Fonseca will be the new head coach of #ASRoma!



Welcome Paulo! — AS Roma English (@ASRomaEN) June 11, 2019

«Новости Донбасса» писали о возможных кандидатах на замену Фонсеке в донецком клубе.

Фонсека возглавил «Шахтер» 1 июня 2016 года, за 3 сезона стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. С командой он 3 раза стал чемпионом Украины, 3 раза завоевывал Кубок Украины и стал обладателем Суперкубка Украины.



Всего под руководством Фонсеки команда провела 139 матчей, в которых одержала 103 победы.