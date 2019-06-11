Тренер Паулу Фонсека, прощаясь с «Шахтером», подчеркнул, что сердце команды находится в Донецке.



«Я горжусь временем, проведенным в "Шахтере". Единственное, о чем жалею, это то, что так и не увидел "Донбасс Арены", не почувствовал невероятной атмосферы домашних трибун, о которой так много слышал. Сердце "Шахтера" — в Донецке, и мне жаль, что я так и не сыграл там», — цитирует Фонсеку пресс-служба «горняков».



Португальский специалист пожелал «Шахтеру» вернуться домой. «Желаю продолжать побеждать и становиться только сильнее. Я больше не тренер "Шахтера", но по-прежнему большой его болельщик. Каждую игру я буду болеть за оранжево-черную семью и ждать новых побед», — добавил он.



Сегодня «Шахтер» объявил об уходе главного тренера команды Паулу Фонсеки. Португальский специалист возглавил итальянскую «Рому».





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