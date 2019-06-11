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Фонсека: Сердце «Шахтера» — в Донецке. Жалею, что так и не увидел «Донбасс Арену»

11 июня 2019, 13:40

Фонсека: Сердце «Шахтера» — в Донецке. Жалею, что так и не увидел «Донбасс Арену»

Тренер Паулу Фонсека, прощаясь с «Шахтером», подчеркнул, что сердце команды находится в Донецке.

«Я горжусь временем, проведенным в "Шахтере". Единственное, о чем жалею, это то, что так и не увидел "Донбасс Арены", не почувствовал невероятной атмосферы домашних трибун, о которой так много слышал. Сердце "Шахтера" — в Донецке, и мне жаль, что я так и не сыграл там», — цитирует Фонсеку пресс-служба «горняков».

Португальский специалист пожелал «Шахтеру» вернуться домой. «Желаю продолжать побеждать и становиться только сильнее. Я больше не тренер "Шахтера", но по-прежнему большой его болельщик. Каждую игру я буду болеть за оранжево-черную семью и ждать новых побед», — добавил он.

Сегодня «Шахтер» объявил об уходе главного тренера команды Паулу Фонсеки. Португальский специалист возглавил итальянскую «Рому».

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