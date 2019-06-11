На Луганской ТЭС заканчиваются запасы угля. Россия медлит с выдачей разрешений на его экспорт в Украину

Запасов угля на складах «ДТЭК Луганская теплоэлектростанция» в Счастье Луганской области хватит до 20 июля, а спецразрешения на его поставку из России пока не выданы. Об этом сообщил замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook, напомнив о введении Россией ограничений на экспорт угля в Украину с 1 июня.



«Сегодня на предприятие поставляется уголь, квоты на который согласованы еще в мае. На июнь, 10 дней которого уже прошли, квоты еще не определены. Кроме того, на территорию Украины не перемещаются железнодорожные вагоны, которые ранее были отправлены в адрес ЛуТЭС — это около 300 вагонов или 20 тысяч тонн угля. К началу месяца на складах предприятия накоплено 120 тысяч тонн топлива, при среднесуточном потреблении 3 тысяч тонн его хватит до 20 июля», — рассказал Клименко.



По его словам, Луганская ОГА и руководство ТЭС обратились к представителю Украины в трехсторонней контактной группе Леониду Кучме с просьбой вынести вопрос предоставления Россией разрешений для ввоза угля на Луганскую ТЭС на рассмотрение и содействовать его решению.



Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, владеющий Луганской ТЭС, пока не комментирует ситуацию вокруг станции.

Луганская ТЭС является единственным производителем электроэнергии в Луганской области. За счет поставок электричества из объединенной энергосистемы можно покрыть лишь пятую часть потребления региона.



Поставки угля на ТЭС с апреля 2017 года осуществлялись с предприятия ДТЭК в России — шахтоуправления «Обуховская» в Ростовской области, так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. Строительство такого подъезда ранее оценивалось в 1 миллиард гривен.



В октябре 2018 года Российская железная дорога не подтверждала отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки угля. Поэтому станция вынужденно перешла на сжигание газа. В ноябре 2018 года поставки угля были частично возобновлены.