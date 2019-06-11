Двое военных получили ранения на Донбассе с начала суток

Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов на Донбассе с начала суток. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



С полуночи и по состоянию на 18.00 боевики пять раз открывали огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Под обстрелами оказались украинские позиции вблизи Широкино, Водяного, Песок, Веселого и Южного.



«На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ», - отметили в штабе.