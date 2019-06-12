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Послы ЕС согласовали продление связанных с Крымом санкций

12 июня 2019, 11:48

Послы ЕС согласовали продление связанных с Крымом санкций

Постоянные представители Евросоюза сегодня в Брюсселе согласовали продление санкций, связанных с инвестированием в Крым. Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Постоянные представители ЕС сегодня решили продлить запрет на инвестиции блока относительно Крыма еще на один год. Официальное продление будет в ближайшие недели», - написал журналист.

В июне прошлого года Министры по сельскому хозяйству и рыболовству стран Европейского союза продлили на год запрет на инвестиции в аннексированный Россией Крым.

ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ - на данный момент продлены до 31 июля 2019 года. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем - на данный момент продлены до 23 июня 2019 года.

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