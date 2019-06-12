ОБСЕ зафиксировала повреждение двух домов под Мариуполем

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждение двух домов в Чермалыке. Об этом сообщается в отчете миссии.



«В одноэтажном доме № 62 на улице Набережной, расположенном на юго‑восточной окраине Чермалыка, члены патруля Миссии обнаружили два отверстия: в северной внешней стене и во внешней оконной раме на этой же стороне здания. Они также заметили, что пуля зацепила по касательной груду кирпича, сложенную перед упомянутым окном», - говорится в отчете.



По оценке наблюдателей, повреждения возникли в результате недавнего огня из стрелкового оружия.



Хозяйка дома рассказала СММ, что услышала стрельбу из стрелкового оружия, когда вечером 4 июня была вместе с мужем у себя дома.



Кроме этого, патруль миссии обнаружил повреждения сарая, расположенного возле одноэтажного дома № 60 на улице Набережной.



По оценке наблюдателей, оно образовалось в результате недавнего огня из стрелкового оружия. Мужчина, представившийся владельцем дома, рассказала наблюдателям, что услышал стрельбу из стрелкового оружия ночью 8 июня, когда он находился у себя дома.