У Зеленского заявили, что он шутил о тарифах, но не обещал их снизить

Представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус сообщил, что Владимир Зеленский не давал прямых обещаний снизить тарифы для населения. Об этом он заявил в интервью Bihus.info.



«Зеленский непосредственно нигде не обещал снижение тарифов, хотя мы все понимаем, и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестировании и развитии экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может и больше», - сказал Герус.



Он заявил, что прямого обещания Зеленского о снижении тарифов нигде не было.



«Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о Роттердам+, что это не справедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть», – сообщил представитель президента.

21 февраля во время предвыборной кампании команда Зеленского опубликовала видео, в котором нынешний глава государства общался с экспертами и объяснил, как необходимо урегулировать вопрос тарифов, чтобы снизить их.